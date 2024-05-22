Мирный договор между Баку и Ереваном будет иметь положительные последствия для региона

Подписание мирного договора между Баку и Ереваном будет иметь положительные последствия для всего региона.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, сообщает Day.Az .

Отметив, что Азербайджан освободил свои земли от 30-летней армянской оккупации и открыл путь к прочному миру на Южном Кавказе, Фидан подчеркнул, что возвращение Арменией Азербайджану 4 оккупированных сел, а также встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна 11 мая в казахстанском городе Алматы являются положительными моментами.

"Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет иметь позитивные последствия не только для двух стран, но и для всего региона", - сказал он.

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