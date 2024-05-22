Армения не предоставила точной информации о расположении минных полей в Азербайджане

Армения не предоставила точной информации о расположении минных полей, намеренно созданных в гражданских районах Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в ходе открытых дебатов в штаб-квартире ООН.

"Последствия войны продолжают сказываться на гражданском населении. На освобожденных территориях мы обнаружили разрушенные города, разрушенные и оскверненные памятники культуры. Этот конфликт также превратил Азербайджан в одну из наиболее заминированных стран в мире, где, по оценкам, насчитывается 1,5 миллиона наземных мин и неизвестное количество взрывоопасных пережитков войны, что создает серьезную угрозу для гражданского населения, препятствует возвращению вынужденных переселенцев в свои дома и усложняет работы по восстановлению и развитию," - сказал он.

По его словам, за последние 30 лет число жертв мин в Азербайджане достигло 3 439 человек.

"Вчера еще один мирный житель в моей стране подорвался на мине, в результате чего число таких жертв в Азербайджане с окончания конфликта достигло 360 человек, из которых 68 погибли и 292 получили ужасные ранения. Половина из них - гражданские лица, включая детей и женщин", - добавил Яшар Алиев.

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