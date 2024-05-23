В Британии раскрыли данные по инфляции

В апреле 2024 года в Великобритании потребительские цены выросли на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, таким образом, инфляция замедлилась до минимума с июля 2021 года - с 3,2% месяцем ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Bloomberg, предполагал еще большее замедление, до 2,1%.

В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли на 0,3% после подъема на 0,6% в марте.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в апреле выросли на 3,9% в годовом выражении (минимально с октября 2021 года) и на 0,9% в помесячном выражении. Месяцем ранее первый показатель увеличился на 4,2%, второй - на 0,6%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 3,3% в годовом выражении с 4,3% в марте. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI увеличился на 0,5% в помесячном выражении, как и в марте.

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