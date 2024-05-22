https://news.day.az/politics/1662211.html Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан - ФОТО
22 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
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