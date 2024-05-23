"Игра престолов" по-армянски

Автор: Байрам Эльшадов

Бывший армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян строит новые козни в попытке заполучить власть. В своих комментариях об антиправительственном движении под руководством армянского священнослужителя Баграта Галстаняна, связанного с различного рода криминальными схемами, Марукян отметил, что он готов поддержать архиепископа при условии, что бывшие руководители страны не придут к власти с его помощью. И это часть его хитрого плана, напоминающего "Игру престолов".

Складывается очень интересная ситуация. Возникает ощущение, что Марукян предлагает Галстаняну ситуативный союз, который преследует две цели. Первая - объединить усилия для того, чтобы лишить Пашиняна власти. Не стоит забывать, что отношения Марукяна и Пашиняна трансформировались из положительных в открытую антипатию, учитывая то, что армянский премьер лишил Марукяна должности посла по особым поручениям.

Вторая цель Марукяна - заполучить какую-либо степень политической власти и влияния в стране. Его план заключается в том, чтобы с помощью Баграта Галстаняна избавиться от Пашиняна и получить гарантии о том, что военные преступники Кочарян и Саргсян не вернутся к власти. Таким образом, будут устранены все конкуренты, которые обладают политическим именем. А дальше Марукяну придется конкурировать с себе подобными.

С точки зрения экс-посла по особым поручениям, это даст ему возможность получить какую-либо весомую должность, которой лишил его в прошлом Пашинян.

Интересный план, который, надо отметить, весьма похож на план другого дельца - бывшего главы армянского внешнеполитического ведомства Вардана Осканяна. Такое чувство, что в Армении все "бывшие" являются жертвами коллективного шаблонного мышления и пытаться заполучить власть за чужой счет является нормой.

В любом случае за всеми этими "играми престолов" весьма любопытно наблюдать за стороны. Политические склоки, напоминающие сюжетные линии известного сериала, конечно тянут Армению еще глубже в пучину бедствий. Как и показывают, что внутренняя политика страны завязана на конфликте и в стране нет сил, способных остановить распространение деструктивных нарративов.

Также все попытки Марукянов и Осканянов показывают, что оппозиция видит друг в друге лишь инструмент для достижения своих политических целей.