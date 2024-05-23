Нефть дешевеет на фоне данных из США

Котировки нефти продолжают снижаться в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса на энергоносители.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,55%), до $81,45 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,98 (1,2%), до $81,9 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,54 (0,7%), до $77,03 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,09 (1,4%), до $77,57 за баррель.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 13,1 млн баррелей в сутки. Резервы бензина сократились на 945 тысяч баррелей, дистиллятов - выросли на 379 тысяч баррелей.

Помимо данных о росте запасов нефти в США, давление на рынок на этой неделе оказывают "опасения рецессии и стагфляции", - сказал MarketWatch редактор Sevens Report Тайлер Ричи.

"Обеспокоенность трейдеров состоянием мировой экономики способствует спаду на нефтяном рынке. Доходности US Treasuries вновь начали расти вслед за укреплением ожиданий инвесторов, что Федрезерв будет удерживать базовую ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось", - считает он.

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