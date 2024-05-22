Процесс делимитации границы с Баку - это гарантия безопасности для Еревана

Процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, который начался с Тавушской области, является гарантией безопасности для Армении. Об этом в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Делимитация границ является гарантией безопасности, лучшей гарантии просто не существует. Это также гарантия независимости и суверенитета", - отметил он, добавив, что процесс идет согласно картам Генштаба ВС СССР от 1976 года и должен продолжаться по всей линии границы.

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