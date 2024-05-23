Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте

Заслуженный артист Азербайджана Джейхун Губадов в качестве члена жюри принял участие в Республиканском конкурсе национального танца имени Мукаррам Тургунбаевой в Ташкенте (Узбекистан), сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Конкурс прошел при организации министерства культуры Узбекистана. Жюри было сформировано из представителей стран-членов ТЮРКСОЙ.

В их число вошел балетмейстер Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, заслуженный артист Азербайджана Джейхун Губадов.

По завершении конкурса членам жюри были вручены благодарственные письма.

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