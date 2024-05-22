Эстония планирует возвести заграждения на границе с Россией

Власти Эстонии приняли решение построить ограждение и объездную дорогу вокруг участка границы с Россией. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Таллин решил расширить работы по обустройству восточной границы на так называемый Саатсеский сапог (участок российской территории, вдающийся в Выруский уезд Эстонии - прим. ТАСС), построив вокруг него ограждение и объездную дорогу. Ранее этот участок планировалось обменять на пограничные земли такой же площади в случае ратификации договора о границах с Россией, однако власти страны сочли, что теперь такой обмен территориями вряд ли возможен. "Поскольку мы все понимаем, что мы не станем проводить какие-либо обмены землями с Россией, то это ограждение там надо построить. Правительству придется выделить деньги. <...> Речь идет о примерно €4 млн, и €2,6 млн пойдут на дороги. Транспортный департамент должен начать их строить", - приводит портал слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

17 мая Ляэнеметс сообщил, что власти Эстонии собираются застроить земельные участки, которые ранее планировалось обменять в рамках договора о границах с Россией. По его словам, руководство страны приняло решение начать "проектирование и строительство границы".

Саатсеский сапог (волость Сетомаа) представляет собой часть Печорского района Псковской области, которая заходит на эстонскую территорию. Ранее Эстония планировала произвести его обмен с Россией на соизмеримый участок лесных угодий в рамках подписанного в 2014 году договора сторон о границах. Однако это соглашение так и не было ратифицировано из-за стремления Таллина в одностороннем порядке добавить в преамбулу документа упоминание о Тартуском мирном договоре, который бы открывал ему возможность для территориальных притязаний в будущем.

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