ЕС хочет превратить Транскаспийский транспортный коридор в мультимодальные экономические ворота.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал главный советник генерального директора Европейской Комиссии по международному сотрудничеству Хенрик Хололей в ходе VIII Транскаспийского форума, организованного Каспийским политическим центром (CPC) в Вашингтоне.

"Одним из ключевых проектов, на которых мы концентрируемся и привлекаем также частный сектор и международные финансовые институты, является, в частности, превращение Транскаспийского транспортного коридора в современные мультимодальные экономические ворота. В наших интересах сделать коридор конкурентоспособным, предсказуемым, доступным и устойчивым", - подчеркнул он.

Хололей пояснил, что развитие этого коридора никогда не было более важным, чем сейчас.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!