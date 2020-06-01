Президент Буркина-Фасо поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент.

От имени народа Буркина-Фасо и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Желаю Вам и народу Азербайджана здоровья, благополучия, процветания и постоянного прогресса.

Хочу заверить Вас в том, что всегда готов работать с Вами для укрепления дружественных связей и сотрудничества между нашими странами.

Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.