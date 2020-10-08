Россиянам надоела армянская демагогия на ТВ

В социальных сетях растет возмущение представителей многочисленных народов России против политики федеральных СМИ, превратившихся в информационное оружие армянской политической диаспоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, значительное число россиян, как показывает контент соцсетей, выражает свое возмущение против засилья армянской пропаганды, льющейся со всех российских каналов. Россияне хотят слышать объективную точку зрения о реалиях армяно-азербайджанского конфликта. Россияне имеют право слышать все точки зрения, а не исключительно армянскую, и принимать решения только в соответствии с интересами российского государства и многонационального народа России.

Армянские пропагандисты захватили телеканалы и ведущие СМИ России. Создается впечатление, что информационные ресурсы уже не принадлежат России. Смотреть российское телевидение иногда все равно что смотреть ереванское телевидение.

Российские граждане в Татарстане, Дагестане, Чечне, Башкирии, во многих областях России от Астрахани до Волгограда, и даже в Москве, а также те россияне, которые страдают от засилья и самоуправства армян на юге России, ставят свои посты в соцсетях, где выражают недовольство в адрес российских СМИ, ставших орудием армянской пропаганды.

Невозможно видеть, как тот же Соловьев, который представляется как "кремлевский пропагандист", прогибается перед Шахназаровым или Багдасаровым.

Соловьев и Шейнин приглашают на каждый эфир как правило двух-трех армянских завсегдатаев, и в основном тех российских и зарубежных экспертов, кто успешно прошел инструктаж по соблюдению армянской позиции. Армянское лобби в СМИ строго следит за "чистотой" своих рядов.

Армянское лобби является инструментом глобалистов, которые практически по всему миру держат контроль над ведущими СМИ. В России эта ситуация приобрела угрожающий характер для самой России.

Тотальную арменизацию российских СМИ скрыть уже невозможно, что показывают и события в освещении карабахского конфликта.

Как стало известно Gradator, представители многочисленных народностей России готовят свое обращение к руководству страны, чтобы была дана оценка деятельности и изучены кадры, работающие в российских СМИ, на предмет соответствия их работы интересам РФ.