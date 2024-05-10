В США начали новое расследование в отношении Boeing

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing. Об этом написала американская газета Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение было принято после того, как стало известно, что сотрудники корпорации могли пропустить ряд проверок самолетов Boeing 787 Dreamliner. Кроме того, их заподозрили в подделке отчетов. При этом в апреле производитель самолетов уведомил FAA о том, что, возможно, не закончил нужные проверки некоторых воздушных суден Boeing 787 Dreamliner.

Компания Boeing привлекла повышенное внимание после громкого инцидента с самолетом Alaska Airlines, у которого из-за незатянутых болтов оторвалась дверь в воздухе. После этого лайнеры американского производителя ломались не раз. Так, пассажирский борт Delta Air Lines лишился панели в полете и вынужденно вернулся в аэропорт.

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