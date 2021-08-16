Минобороны Азербайджана опровергло заявление Еревана о гибели армянского военнослужащего

Сообщение  о гибели армянского военнослужащего в результате обстрела со стороны азербайджанской армии не соответствует действительности, заявило в понедельник министерство обороны Азербайджана. 

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