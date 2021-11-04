Армянская мафия расправляется с оппонентами в Башкортостане

Российские СМИ уже неоднократно пытались обратить внимание на расползание армянской диаспоры по России и появление в стране регионов, с которыми уже можно начинать прощаться как с собственно российскими.

В Краснодарском крае, например, все настолько запущено, что там осталось только юридически объявить о создании армянской автономии, поскольку практически Черное море и все прилегающие территории - это по факту уже "вторая Армения" со "второй армянской столицей" в городе Сочи. Туда уже заселяются армяне не только из самой Армении, но и из Сирии и Ливана. Любые попытки местных жителей противостоять арменизации края встречают жесткое подавление со стороны силовиков. Армянская мафия мощно опутала правоохранительные структуры России. Как передает Day.Az, об этом пишет Gradator.Ru.

Еще один российский регион с диначимно растущим армянским влиянием - это Башкирия, Уфа. Армянская жена губернатора этого края Радия Хабирова - Каринэ Аветисян является "крестной мамой" для многочисленных соплеменников, продолжающих заселять Башкирию.

Башкирская правозащитница Рамиля Саитова поплатилась своей свободой за попытки обратить внимание на армянский беспредел. Армянские СМИ выражают восторги по поводу жеского приговора, вынесенного Саитовой явно по заказу сверху.

"Приговором суда Саитова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет", - цитирует РБК заявление пресс-службы суда.

Отмечается, что Саитовой было вынесено наказание в виде трех лет колонии-поселения. Также суд запретил ей заниматься администрированием интернет-сайтов в течение двух лет. Свою вину она не признала.

Рамиля Саитова находится под арестом с ноября 2020 года. Летом 2020 года. Саитова встретила на улицах Уфы группу вызывающе ведущих себя армянских девушек. После чего разместила пост в соцсетях, задаваясь вопросом, почему в Башкирии стало так много армян.

После этого на нее ополчилась вся структурированная армянская диаспора Башкирии, и как следствие Саитову обвинили в "экстремизме". А вот теперь приговорили к трем годам и 6 месяцам лишения свободы.

Это означает, что остановить армянский беспредел в России практически невозможно. И только остается наблюдать, как лучшие российские регионы и города становятся армянскими. А если россиянам что-то не нравится, как Саитовой, то они могут оказаться на ее месте.