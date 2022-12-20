https://news.day.az/politics/1521360.html Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным заявлением в связи с акцией на дороге Шуша-Лачин
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным заявлением в связи с акцией на дороге Шуша-Лачин
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным заявлением в связи с акцией на дороге Шуша-Лачин, передает во вторник Day.Az.
"Акция, проводимая представителями гражданского общества уже больше недели под лозунгами против разграбления природных ресурсов и нанесения ущерба окружающей среде, носит мирный характер и исходит из приоритетов миролюбивой политики Азербайджана", - говорится в заявлении.
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