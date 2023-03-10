https://news.day.az/politics/1545192.html В Минобороны Азербайджана опровергли фейк Армении
В Минобороны Азербайджана опровергли фейк Армении
Распространенная армянской стороной информация о том, что 9 марта примерно в 17:50 часов подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь по позициям подразделений вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, не соответствует действительности.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию", - отметили в оборонном ведомстве.
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