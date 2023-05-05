Медленно, но верно: Франция осознает свою ошибку?

Автор: Акпер Гасанов

Я не знаю знакома ли мадам министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна с творчеством братьев Стругацких. Вообще и в частности с романом "Хромая судьба". В котором есть немало блестящих философских оборотов и афоризмов, одним из которых является утверждение, что ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса.

Точно также, контрпродуктивно, лежать бревном на пути совершенно очевидных изменений в ситуации на Южном Кавказе после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Она изменила все. Обнулились практически все армянские мифы, а сама Армения предстала в постылой наготе регионального лузера, ошарашенно озирающегося в поисках фигового листка.

Для ее исторических союзников, одним из главных в числе которых является Франция, шокирующим сюрпризом стало то, что есть экономически настолько сильный, с военной точки зрения настолько подготовленный, имеющий столько друзей и союзников Азербайджан. Который одержал победу не только на поле боя, но и на международной политической арене, уложив на лопатки не столько саму РА, сколько мировое армянство.

Силу которого во Франции знают лучше, чем где бы то ни было. Собственно, именно армянская диаспора Франции, с самого момента обретения Азербайджаном независимости, играет дестабилизирующую роль в отношениях между Баку и Парижем. В Азербайджане это знали, но решили согласиться на посредническую миссию Франции в Минской группе ОБСЕ после обещаний ее предыдущих лидеров, что Париж будет нейтрален.

До определенного момента, в той или иной степени это обещание соблюдалось. Но в период президентства Эммануэля Макрона все пошло не так. Париж отошел от политики нейтралитета, став горой за страну-оккупанта. Но помогло ли это Армении? Никак. Армянская армия была разгромлена, огромные азербайджанские территории, более четверти века бывшие под армянской оккупацией, вернулись под контроль истинных хозяев.

И никакие провокационные резолюции французского Сената ничего не изменили. За два с половиной годы, что минули с момента окончания 44-дневной войны, Азербайджан лишь усиливал свою позицию в Европе, увеличивал собственную геополитическую значимость, стремительно восстанавливал и восстанавливает освобожденные территории. Попутно принуждая премьер-министра РА Никола Пашиняна признавать территориальную целостность нашей страны.

Все это видят и в Париже. И вот мы видим медленное, но верное изменение позиции Франции. "Мы должны отличать ситуацию Армении и Азербайджана от ситуации Нагорного Карабаха, который является населенным армянами анклавом в Азербайджане", об этом заявила в интервью France Inter министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Такое заявление мадам Катрин может стать "холодным душем" для мирового армянства.

По сути, она признала Карабах азербайджанской территорией. Что до фразы про анклав, то и тут нужно понимать, что по сути речь идет об обеспечении прав армянского меньшинства Карабахского экономического района. Это то, на что всегда готов был пойти официальный Баку. Армяне Ханкенди будут иметь такие же права, как и все граждане нашей страны.

Мадам Колонна подчеркнула, что Франция привержена содействию мирному соглашению между двумя странами, и отметила, что позиция Парижа, ЕС и Международного суда заключается в том, что блокада Лачинского коридора должна быть снята без каких-либо условий. Но все это - дань риторике, вынужденный реверанс в сторону официального Еревана и, в большей степени, влиятельной армянской диаспоры Франции.

В Париже, кажется, осознали, что Азербайджан слишком силен, чтобы позволить кому-то препятствовать своим планам. А еще там, наконец-то, кажется уяснили, что в двусторонних отношениях между нашими странами нет никаких проблем. До той поры, пока руководство Франции не старается изображать из себя больших армян, чем Никол Пашинян. Как только исключается данный фактор, так все становится на свои места.

И это, судя по всему, понимают уже и в Париже. Там явно не хотят потерять весь регион Южного Кавказа, разменяв самоизолировавшуюся Армению на успешно реализующего все поставленные перед собой планы Азербайджан. Да и изобразить из себя на что-то способных посредников в Париже также хотят. Таков, если коротко, новый расклад. О котором, витиевато, но намекнула малам Колонна. Ждем, когда она и все руководство Франции произнесет отчетливо и громко: "Карабах-это Азербайджан и восклицательный знак!"