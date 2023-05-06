Одержимый реваншем Варданян собрал сходку в Карабахе

Российский засланец Рубен Варданян хочет вернуться на арену. Не так давно он был спихнут оттуда соплеменниками после предупреждений из Баку и некоторое время обиженно ушел в тень. Но так называемая акция протеста, начатая сепаратистами на дороге Ханкенди-Лачин, вдохновила Рубика. Выждав пару дней, он торжественно прибыл на место пикника и влился в его ряды. По всей видимости, Варданян считает происходящее хорошим шансом взять реванш - закрепиться в качестве лидера армян в зоне РМК. Кроме того, ему необходимо оправдаться перед хозяевами, командировавшими его в сентябре прошлого года в Азербайджан, и показать свою нужность.

В соцсетях размещены фото с армянской тусовки. Участники акции внимательно слушают Варданяна, который рассказывает им, как правильно чужую родину любить и как эффективнее лишить Карабах нормальной жизни. Как можно видеть на фото, Рубику осуществлять свою "миссию" помогает военная полиция Армении, которая спокойно соседствует с фурой миротворцев под российским флагом.

Все это очень любопытно. И советуем участникам проходящего на дороге Ханкенди-Лачин шоу не забывать, что в Баку все видят, все отмечают и все запоминают. Игры в прятки, когда миротворцы помогали армянам провозить окольными путями оружие и военных, закончились открытием ППП на границе. Варданян и прочие, кто засвечивается сегодня на бессмысленной акции, должны помнить об этом. В прошлый раз Рубик всего лишь лишился должности, а ведь в следующий раз может лишиться и свободы.