Следующая встреча с лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе назначена на июль

Следующая встреча с лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе назначена на июль.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

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