https://news.day.az/politics/1564290.html Следующая встреча с лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе назначена на июль - Мишель
Следующая встреча с лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе назначена на июль - Мишель
Следующая встреча с лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе назначена на июль.
Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.
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