Задержанные солдаты должны быть освобождены

Cолдаты, которые просто заблудились и перешли на другую сторону, должны, как и раньше, передаваться противоположной стороне в ускоренном порядке.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

"Что касается гуманитарных вопросов, то было достигнуто понимание, что в ближайшие недели будут освобождены еще несколько задержанных. Я подчеркнул необходимость закрепить обоюдное понимание, что солдаты, которые просто заблудились и перешли на другую сторону, должны, как и раньше, передаваться противоположной стороне в ускоренном порядке. Мы также обсудили важность активизации работы по выяснению судьбы пропавших без вести лиц и по разминированию", - сказал он.

Отметим, что военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, ранее пропали без вести в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики. Позже в армянских СМИ появились видеокадры и фото пыток в Армении в отношении Ахундова Гусейна Ахлиман оглу.

8 мая так называемый "суд" в Армении приговорил азербайджанского военнослужащего Агшина Бабирова к 11 с половиной годам тюрьмы. "Следствие" в отношении второго захваченного нашего военного, Гусейна Ахундова, продолжается.

Напомним, что 14 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.