ОДКБ надеется на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

В Организации Договора о коллективной безопасности надеются на скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

Имангали Тасмагамбетов отметил, что по ситуации на Южном Кавказе проводятся регулярные переговоры. Недавно в Европе состоялся очередной раунд. "С удовлетворением было отмечено, что и Азербайджан, и Армения практически признают границы между двумя странами по Алма-Атинской декларации 1991 года", - сказал генсек ОДКБ.

"Надеемся, что эти переговоры приведут к подписанию мирного договора. И страны в последующем приступят к делимитации границы", - добавил Имангали Тасмагамбетов.