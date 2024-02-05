Вынесен приговор напавшему на посольство Азербайджана в Иране террористу

В отношении совершившего вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране вынесен смертный приговор.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Ирана.

Напомним, что 27 января 2023 года примерно в 08:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался сквозь пост охраны и убил начальника службы безопасности Орхана Аскерова. Двое сотрудников службы безопасности посольства - Васиф Тагиев и Махир Иманов - получили ранения при предотвращении нападения.

Совершивший теракт Ясин Гусейнзаде задержан. После теракта деятельность посольства Азербайджана в Тегеране была приостановлена. 29 января 2023 года сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы из Тегерана в Баку. Всего на родину вернулись 53 человека, включая сотрудников посольства и членов их семей.

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