Азербайджанские сейсмологи проведут повторные исследования в районе землетрясения в Турции.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли на онлайн-заседании.

Он также рассказал о гравиметрических, магнитометрических, инженерно-сейсмических и макросейсмических исследованиях, проведенных совместно с сотрудниками Центра в апреле 2023 года в городе Кахраманмараш и поселке Пазарджик, где находился эпицентр разрушительного землетрясения в братской Турции.

Гурбан Йетирмишли отметил, что будет исследована структура глубинных разломов на этих территориях, проведена оценка сейсмичности.

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