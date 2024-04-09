https://news.day.az/politics/1650769.html Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кыргызстана - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кыргызстана - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации размещенной на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
Было отмечено, что министры провели встречу один на один.
Напомним, что накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кыргызскую Республику. В рамках визита запланировано проведение двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами этой страны.
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