Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации размещенной на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

Было отмечено, что министры провели встречу один на один.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кыргызскую Республику. В рамках визита запланировано проведение двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами этой страны.

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