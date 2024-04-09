Между Азербайджаном и Кыргызстаном имеется широкий потенциал сотрудничества в рамках Среднего коридора.

Как сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана, об этом заявил Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым.

"В ходе встречи было отмечено, что двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном в различных сферах, включая политическую, экономическую, торговлю, инвестиции, транспорт и коммуникации, туризм, культуру, гуманитарную и другие сферы, носит многогранный характер.

Была подчеркнута важность взаимного проведения Дней культуры двух стран, углубления сотрудничества в области культуры и искусства. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области производства "зеленой" энергии.

Наряду с этим, также было упомянуто о важности развития отношений в рамках региональных и международных организаций. В частности, была подчеркнута важность наличия широких перспектив сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), а также интенсивных контактов между государствами-членами ОТГ в направлении использования имеющегося потенциала.

В частности, выражена уверенность в том, что внеочередной саммит ОТГ, который состоится в июле текущего года в городе Шуша, и официальный саммит, который состоится в октябре в Бишкеке, станут одними из контактов, которые послужат развитию организации", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!