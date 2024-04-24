https://news.day.az/politics/1654821.html Совместная декларация закрепляет установившийся на практике более глубокий характер стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном - Садыр Жапаров
Совместная декларация закрепляет установившийся на практике более глубокий характер стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном - Садыр Жапаров
Сегодня мы подписали Совместную декларацию об установлении углубленных отношений стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Подписание данного документа официально закрепляет установившийся на практике более глубокий характер двусторонних стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном", - подчеркнул Президент Садыр Жапаров.
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