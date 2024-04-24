Новый спектакль семьи и друзей Варданяна

Автор: Байрам Эльшадов

День вымышленного "геноцида" армян, кажется привел к коллективному помешательству политически активных кругов страны. В стороне от столь масштабного спектакля не смогли остаться круги, приближенные к Рубену Варданяну, профессиональному отмывателю денег и террористу, отбывающему справедливое наказание.

И вот сегодня вновь начались манипуляции с использованием имени этого дешевого афериста в надежде на то, что это поможет надавить на Азербайджан и добиться освобождения этого преступника-махинатора.

К шумихе подключились лишь друзья и проплаченные "сочувствующие" Варданяну. Его семейство заплатило всем за это дешевое шоу, но фальшивыми слезами, которые они пытаются вызвать у аудитории, помочь Варданяну у них не выйдет.

Все потому, что Варданян за свою жизнь натворил немало дел. Отмывал деньги, играл в политику, держал в заложниках и обогащался на страданиях людей, которых, якобы, защищал. Так что герою нашего рассказа есть за что платить, а следовательно, есть и за что сидеть.

Семья и друзья Рубика могут думать, что двенадцать с половиной человек, которые выразили ему поддержку, смогут повлиять на что-то. Но разве это удалось другим продажным друзьям? Тому же экс-прокурору МУС? Или журналистам, которые писали заказные статьи, восхваляющие жулика-"филантропа" Варданяна.

У каждого выбора есть последствия. Ситуация, в которую загнал себя Варданян, является последствием его собствнного выбора в прошлом и не более. Ни Азербайджан, ни кто-либо еще не виноват в том, что глупость криминального бизнесмена не позволила ему разглядеть то, к чему приведет его выбор.