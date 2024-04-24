Автор: Байрам Эльшадов

Сержик Саргсян вылез из норки, чтобы показать, что он все ещё живой. Даже выпустил заявление по случаю даты 24 апреля, когда армяне отмечают годовщину так называемого "геноцида". Как и следовало ожидать, Сержик пожаловался на Турцию и Азербайджан, дабы показать себя истинным патриотом. Также досталось и нынешним управленцам Армении, которые, по мнению Сержика, ведут Армению к краху.

Очевидна примитивная попытка Сержика возвеличить себя на фоне непопулярных в армянском обществе решений армянского руководства по делимитации границы с Азербайджаном. Видимо, Сержик хочет на волне сегодняшнего шоу набрать баллы популярности среди сторонников армянского реваншизма. Для этого и были подготовлены соответствующие ультрареваншистские лозунги.

Но вряд ли найдутся такие, которые верят лживым заверениям Сержика. Ведь этот проходимец печётся не об армянском народе, а лишь мечтает вернуться на место, которое потерял в 2018 году.

Но шансов у Сержика вернуться во власть нет, как бы он не морочил голову армянскому народу. Об этом свидетельствуют результаты последних парламентских выборов в 2021 году. Осознавая свой личный ничтожный рейтинг, Сержик пошел на выборы в коалиции с еще одним неудачником, экс-главой Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном. Но их сформированный блок "Честь имею" набрал всего лишь 5,23%. То есть армянский народ в массе своей настолько ненавидит бывшую преступную власть, что отверг Сержика даже на фоне проигравшего войну Пашиняна.

Так что, финита ля комедия, Сержик. Место армянским приспешников реваншизма - на свалке истории.