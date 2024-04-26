Совместный турецко-российский мониторинговый центр достойно справился со своими задачами.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана, генерал-полковник Керим Велиев на церемонии закрытия Совместного турецко-российского мониторингового центра, организованного министерством обороны Азербайджана.

Он отметил, что 27 сентября 2020 года армия Азербайджана провела контртеррористическую операцию, предотвратив очередную провокацию Вооруженных сил Армении. 44-дневная Отечественная война под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Президента Ильхама Алиева завершилась полной победой азербайджанской армии и обеспечением территориальной целостности страны.

Начальник Генштаба подчеркнул, что 10 ноября заявлением, подписанным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, был объявлен режим прекращения огня.

"Совместный центр мониторинга, созданный в соответствии с меморандумом, подписанным между Турецкой и Российской Республиками, внес свой вклад в обеспечение мира на протяжении более трех лет. В результате совместной деятельности центр достойно справился со своими задачами.

В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в сентябре 2023 года ВС Азербайджана в Карабахе, с целью установления полного контроля над Карабахским экономическим районом Азербайджанской Республики, остатки вооруженных сил Армении и армянские незаконные военные формирования были полностью выведены с территории нашей страны. По этой причине задачи совместного мониторингового центра считаются выполненными", - подчеркнул он.

Отметим, что в соответствии с меморандумом, подписанным между Турецкой Республикой и Российской Федерацией, 30 января 2021 года в азербайджанском городе Агдам, был создан Совместный турецко-российский мониторинговый центр с целью контроля режима прекращения огня в Карабахском регионе и предотвращения нарушений закона.

В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, Азербайджан восстановил свой суверенитет на всей территории страны. Поскольку российский миротворческий контингент несколько дней назад начал покидать Карабахский регион, пропала необходимость в деятельности данного центра.

Также добавим, что 18 апреля министерство национальной обороны Турции распространило информацию о том, что деятельность Совместного турецко-российского мониторингового центра, расположенного в Агдаме, будет приостановлена.

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