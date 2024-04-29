https://news.day.az/politics/1656226.html Высокопоставленный представитель Еврокомиссии посетит с визитом Южный Кавказ
Высокопоставленный представитель Еврокомиссии посетит с визитом Южный Кавказ
Генеральный директор Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Герт Ян Купман будет находиться с визитом в регионе Южного Кавказа с 30 апреля по 4 мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на представительство Европейского союза в стране.
Согласно информации, Купман посетит регион для обсуждения вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также продвижения новых инициатив.
Визит официального представителя ЕС в Азербайджан запланирован на 3-4 мая.
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