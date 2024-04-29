Высокопоставленный представитель Еврокомиссии посетит с визитом Южный Кавказ

Генеральный директор Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Герт Ян Купман будет находиться с визитом в регионе Южного Кавказа с 30 апреля по 4 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на представительство Европейского союза в стране.

Согласно информации, Купман посетит регион для обсуждения вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также продвижения новых инициатив.

Визит официального представителя ЕС в Азербайджан запланирован на 3-4 мая.