Азербайджанские танкисты оттачивают боевые навыки

Согласно плану подготовки на 2024 год, с танковыми подразделениями Азербайджанской Армии проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Минобороны Азербайджана.

В ходе занятий, проходящих на общевойсковом учебном полигоне, были выполнены задачи по преодолению естественных и искусственных препятствий на местности, управлению боевыми машинами, наступлению на условного противника с глубины.

Также были выполнены поставленные задачи по уничтожению с места и в движении обнаруженных целей из установленного на бронетехнике вооружения.

В ходе занятий, проводимых в целях совершенствования боевых навыков военнослужащих, танкисты демонстрируют высокий профессионализм.

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