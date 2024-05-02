Генсек ООН намерен принять участие в COP29 в Баку

Генеральный секретарь ООН намерен принять участие в мероприятии COP29, которое пройдет в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым заявил, в частности, специальный советник генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвин Чарльз Харт.

Президент Азербайджана сказал, что будет рад видеть генерального секретаря ООН на COP29.