https://news.day.az/politics/1657090.html Генсек ООН намерен принять участие в COP29 в Баку
Генсек ООН намерен принять участие в COP29 в Баку
Генеральный секретарь ООН намерен принять участие в мероприятии COP29, которое пройдет в Азербайджане.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым заявил, в частности, специальный советник генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвин Чарльз Харт.
Президент Азербайджана сказал, что будет рад видеть генерального секретаря ООН на COP29.
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