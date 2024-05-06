https://news.day.az/politics/1658198.html На границе между Азербайджаном и Арменией установлено 40 пограничных столбов
На границе между Азербайджаном и Арменией установлено 40 пограничных столбов
На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 6 мая 2024 года установлено 40 пограничных столбов. Работа экспертных групп двух государств продолжается.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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