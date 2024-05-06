https://news.day.az/politics/1658224.html Премьер-министр Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
6 мая премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту премьер-министра Словакии Роберта Фицо встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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