Россия будет рада, если сможет помочь в подписании мира между Арменией и Азербайджаном

Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым в ограниченном составе.

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