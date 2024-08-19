Президент России Владимир Путин заявил, что Баку превращается в оазис в регионе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться городом. <...> Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе", - сказал глава российского государства на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе.