https://news.day.az/politics/1682803.html Баку превращается в оазис в регионе - Владимир Путин
Баку превращается в оазис в регионе - Владимир Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Баку превращается в оазис в регионе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться городом. <...> Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе", - сказал глава российского государства на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре