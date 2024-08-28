Сборы в инженерных подразделениях армии Азербайджана

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в подразделениях инженерных войск армии Азербайджана проводятся сборы с экипажами водителей-механиков и водителей.

Об этом в среду Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Во время сборов военнослужащие демонстрируют профессионализм в выполнении поставленных задач.

На плановых сборах основное внимание уделяется совершенствованию боевой подготовки, знаний и умений, а также развитию практических навыков личного состава.

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