https://news.day.az/politics/1684865.html Сборы в инженерных подразделениях армии Азербайджана - ВИДЕО
Сборы в инженерных подразделениях армии Азербайджана - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в подразделениях инженерных войск армии Азербайджана проводятся сборы с экипажами водителей-механиков и водителей.
Об этом в среду Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Во время сборов военнослужащие демонстрируют профессионализм в выполнении поставленных задач.
На плановых сборах основное внимание уделяется совершенствованию боевой подготовки, знаний и умений, а также развитию практических навыков личного состава.
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