Гурбангулы Бердымухамедов: Победа Ильхама Алиева на выборах свидетельствует о высокой поддержке азербайджанским народом проводимого им курса
Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил искренние поздравления Ильхаму Алиеву по случаю его переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В своём послании Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что победа Ильхама Алиева на выборах свидетельствует о высокой поддержке азербайджанским народом проводимого им курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны.
"Туркменистан и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Уверен, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими странами, послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления туркмено-азербайджанских отношений на благо двух братских народов", - подчеркнул Президент Туркменистана.
Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания братского народа Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!