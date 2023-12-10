Бритни Спирс показала редкое фото старшего брата

Певица Бритни Спирс показала редкое фото своего старшего брата Брайана. Фотографию она опубликовала в Instagram, передает Day.Az.

На снимке 46-летний продюсер, обычно скрывающийся от прессы и ведущий закрытую жизнь, стоит в зеленом костюме и шлеме.

Брайан Спирс - кино- и телепродюсер, можно заключить, что кадр сделан во время съемок.

"Мой большой братишка мне как отец, он мой лучший друг! Не уверена, правда, зачем ему этот наряд", - подписала кадр она.

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