https://news.day.az/popularblog/1618379.html Бритни Спирс показала редкое фото старшего брата - ФОТО
Бритни Спирс показала редкое фото старшего брата - ФОТО
Певица Бритни Спирс показала редкое фото своего старшего брата Брайана. Фотографию она опубликовала в Instagram, передает Day.Az.
На снимке 46-летний продюсер, обычно скрывающийся от прессы и ведущий закрытую жизнь, стоит в зеленом костюме и шлеме.
Брайан Спирс - кино- и телепродюсер, можно заключить, что кадр сделан во время съемок.
"Мой большой братишка мне как отец, он мой лучший друг! Не уверена, правда, зачем ему этот наряд", - подписала кадр она.
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