Меган Маркл раскритиковали за платье во время тура по Нигерии

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл посетили благотворительный матч по поло в рамках своего тура по Нигерии. Фотографии пары опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az.

Меган Маркл выбрала для выхода на публику элегантный образ. Герцогиня Сассекская надела бежевое платье-миди с цветочным принтом и декольте. Жена принца Гарри дополнила наряд золотыми босоножками на каблуках, серьгами, несколькими браслетами и кольцами. Она сделала естественный макияж и укладку. Читатели Daily Mail раскритиковали Меган Маркл за образ.

"Еще один крайне странный выбор наряда. Как будто она пытается изобразить себя настолько далекой от королевской семьи, насколько это возможно", "Неподобающе одета", "Еще одно платье, которое ей не подходит", "Я не думаю, что даже настоящие члены королевской семьи так часто меняют одежду", "У нее отсутствует чувство стиля", - писали в комментариях.

В пятницу, 10 мая, принц Гарри и Меган Маркл прибыли с официальным визитом в Нигерию. Супругов пригласил посетить страну начальник штаба обороны Нигерии. Герцоги Сассекские приехали в школу и встретились с начальником штаба, а во второй половине дня принц Гарри пообщался с ранеными военнослужащими в госпитале.

8 мая принц Гарри выступил по случаю 10-летия "Игр непобежденных" в соборе Святого Павла. При этом Меган Маркл пропустила торжественную церемонию. Инсайдеры говорили, что принц Гарри может увидеться с отцом, если монарх не будет слишком занят. Однако встреча все-таки не состоялась.

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