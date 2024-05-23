Азербайджано-таджикские отношения как пример успешной многовекторности нашей страны

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшний визит в Баку президента Таджикистана Эмомали Рахмона является яркой иллюстрацией того, что такое многовекторная внешняя политика. Азербайджан укрепляет свои позиции везде, где это только возможно. В том числе и в регионе Средней Азии. Не стоит забывать о том, что Таджикистан граничит с Узбекистаном, Кыргызстаном, Китаем, Афганистаном. То есть, он занимает довольно важное и выгодное географическое положение. А география, как известно, очень часто определяет политику любого государства.

Неспроста же именно транспортная сфера была в центре внимания лидеров наших стран. Как заявил Президент Ильхам Алиев, стороны подробно прошлись по вопросам, связанным с логистическими звеньями, с тем, чтобы сделать Средний коридор и часть его - Транскаспийский транспортный коридор более привлекательным для грузоотправителей из Таджикистана.

Как известно, Средний коридор, который проходит через Турцию, Азербайджан и Казахстан является важным направлением для перевозки грузов из Азии в Европу и обратно, что, конечно же, привлекает и Таджикистан. Тут все нужно рассматривать в комплексе. Для Азербайджана, как известно, приоритетным проектом является создание транспортного сообщения из Восточно-Зангезурского экономического района в Турцию, что создаст большие возможности для развития транспортно-логистического сектора и станет составной частью Среднего коридора.

При этом, это не просто проекты на бумаге. За последние два месяца из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту было отправлено 13 блок-поездов, которые благодаря принятым мерам были доставлены в грузинские порты всего за 12 дней. Раньше такая перевозка занимала около 40-50 дней. Все это видят и в Таджикистане и проявляют обоснованный интерес к проектам, реализуемым нашей страной.

Благо, Азербайджан давно закрепил за собой славу государства способного инициировать и реализовывать проекты, имеющие глобальное значение. Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс. Эти проекты были инициированы и реализованы нашей страной вопреки противодействию ряда мировых держав. И это дает уверенность в том, что и все иные проекты, над которыми усердно работает Президент Азербайджана Ильхам Алиев будут претворены в жизнь.

В целом же, говоря об азербайджано-таджикских отношениях, стоит отметить их интенсификацию. Президент Ильхам Алиев дважды посещал Таджикистан в прошлом году. Глава нашего государства совершил государственный визит в Таджикистан 5-6 апреля 2023 года. Кроме того, Президент Ильхам Алиев, по приглашению президента Эмомали Рахмона, присутствовал на состоявшемся 14 сентября прошлого года в Душанбе Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве единственного почетного гостя.

В свою очередь, Рахмон посетил нашу страну 24 ноября прошлого года для участия в Саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА. Тут стоит напомнить, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года Ташкентской декларацией, подписанной президентами стран Центральной Азии и Исполнительными секретарями Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) как специальная программа ООН для оказания содействия этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. С каждым из этих государств у Азербайджана налажены давние, стратегические отношения. И потому не удивительно, что в ходе нынешнего визита главы таджикского государства в Баку, была подписана Декларация о стратегическом партнерстве, а также 13 иных важнейших межгосударственных документов.

Обратите внимание на происходящее. Азербайджан не только инициирует и реализовывает глобальные энергетические и транспортные проекты, но и расширяет полюс своего влияния в самых разных регионах мира. Наша страна имеет непререкаемый авторитет в тюркском и исламском мире, в регионе Средней Азии и Восточной Европы. Нашу страну называют важнейшим энергетическим союзником в ЕС. Очень теплые и доверительные отношения сложились между Баку и Пекином.

Новый виток получили азербайджано-иранские отношения. Теплыми и взаимовыгодными остаются азербайджано-украинские и азербайджано-российские отношения. Перечислять этот список можно еще очень долго. Но и без того понятно, что перед нами прекрасный пример блестяще выстроенной и успешно реализуемой стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая нацелена на увеличение числа друзей нашей страны в мире и на рост ее влияния в самых разных уголках планеты.