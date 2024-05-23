Жалкая попытка Валери Буайе очернить Азербайджан обернулась провалом

Автор: Байрам Эльшадов

Французскому сенатору Валери Буайе всюду мерещатся длинные руки Азербайджана, и кажется, она не на шутку напугана. По крайней мере к такому выводу можно придти ознакомившись с ее выступлением во время обсуждения законопроекта об иностранном влиянии, принятом Сенатом. Европарламент, Новая Каледония, Карабах, Армения, вот список мест, которые по мнению госпожи Буайе, Азербайджан сумел "дестабилизировать".

Особенно интересно было бы понять как сенатор додумалась до пункта о Карабахе. Как можно дестабилизировать то, что не является организацией или иностранным государством? А что касается жалоб мадам Буайе о войне в Карабахе, то Азербайджан всего-то воспользовался правом, гарантированным статьей 51 Устава ООН. Но мы об этом говорили так много, что это и так известно. Пойдем дальше, ведь, следующие пункты намного интереснее.

Валери Буайе в своей пламенной речи также посвятила несколько минут тому, что Азербайджан сумел повлиять на работу Европейского парламента и устроить беспорядки в Новой Каледонии. Сразу возникает слеюущий вопрос. Если Азербайджан и правда взял под свой контроль Европарламент, как утверждает героиня статьи, то почему европейский законодательный орган принимает антиазербайджанские решения и идет на различного рода провокации? Эта логическая нестыковка ставит крест на глупой лжи французского сенатора и указывает на ее попытку манипуляции.

Обвинения во подстрекательстве бунта в Новой Каледонии являются еще более смешными и оскорбительными, так как из-за таких обвинений и возникают международные скандалы. Как может Азербайджан дестабилизировать ситуацию на территории, которая находится на расстоянии более 10 тысяч километров? Суть вот в чем. Французская политика в заморских территориях провалилась, но французские политики не могут признать этого. Для этого им срочно надо найти сторону, на которую можно свалить вину за свои ошибки. Азербайджан оказался очень удобной целью.

Бессмыслие подобных обвинений заключается в том, даже несмотря на все многочисленные глупости, которые успели натворить Макрон и его команда за годы, Франция должна была бы, по идее, остаться весьма крупной страной. И если сегодня французские политики обвиняют Азербайджан во влиянии на своих территориях, получается что все намного хуже чем нам кажется. А что будет дальше? Елисейский дворец обвинит Баку в том, что из-за влияния Азербайджана в парижских гетто царствует беззаконие?

Французам надо бы понять, что решать проблемы, которые копилилсь в заморских территориях десятки лет необходимо им самим. А попытки свалить вину на кого-либо являются контрпродуктивным подходом, который ни к чему не приведет.

Мадам Буайе не стоит переживать из-за безграничного влияния Азербайджана. Баку не занимается тем, что поддерживает сепаратизм. Ведь Азербайджан натерпелся от рук сепаратистов и прекрасно понимает что это такое. Вмешательство в дела других государств не входит в круг интересов Баку.

Таким образом, рекомендуем Валери Буайе успокоиться и перестать искать азербайджанский след там, где его нет. Очередной провал, да и только.