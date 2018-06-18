Леонардо Ди Каприо познакомился с родителями своей 20-летней возлюбленной

18 июня 2018 12:44

Леонардо Ди Каприо посетил семейный ужин со своей девушкой - 20-летней моделью Камилой Морроне, передает Daily Mail. Мать Камилы - 42-летняя Люсила Сола с 2009 года состоит в отношениях со знаменитым актером Аль Пачино, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

На прошлой неделе Лео в компании семьи Камилы заметили в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз. Актера было не узнать - темная кофта с капюшоном и кепка скрывали его лицо. Но папарацци не проведешь. А вот Камила не стала прятаться - девушка блистала в ярко-красном платье от бренда Realisation Par. 

Как сообщает Daily Mail, ужин прошел в дружеской атмосфере, Лео и Камилла много смеялись. Актеру удалось пообщаться с отчимом своей возлюбленной - Аль Пачино.

Первые слухи об отношениях Ди Каприо и Морроне появились еще в конце прошлого года. В марте этого года они подтвердили слухи о романе.

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