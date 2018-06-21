Опра Уинфри стала первой афроамериканкой в списке самых богатых людей мира
Известная американская телеведущая Опра Уинфри стала первой афроамериканкой в списке 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как отмечается, Опра Уинфри заняла 494-е место с состоянием в четыре миллиарда долларов. Всего в топ-500 миллиардеров вошли 65 женщин, шесть из которых занимаются бизнесом.
Напомним, что телеведущая является медиамагнатом. Основной доход ей обеспечивает компания Oprah Winfrey Show, которая существует уже 25 лет. Bloomberg уточняет, что цена акций компании более чем удвоилась благодаря компании по снижению веса Weight Watchers International Inc. Также Опра Уинфри основала собственную кабельную сеть и объявила о сотрудничестве с Apple по созданию программ и различного контента.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Израиль или Австрия: стала известна судьба "Евровидения-2019"
В Баку пройдет финал Miss & Mister Grand Azerbaijan 2018
Раскрыты последние планы убитого в 20 лет рэпера XXXTentacion
Назван возможный убийца 20-летнего рэпера XXXTentacion - ФОТО
Появились подробности убийства рэпера XXXTentacion
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа, есть пострадавшие
Bakıda 15 avtomobil qarət edən şəxs tutulub - VİDEO
Ermənistanın yeni rəhbərliyi müharibə istəyir?
Еще одна сборная досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2018
-
20 Июн. 10:00 7 865
-
20 Июн. 12:00 7 009
-
20 Июн. 12:33 3 988
-
20 Июн. 11:53 3 159
-
20 Июн. 06:07 3 112