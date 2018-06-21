Опра Уинфри стала первой афроамериканкой в списке самых богатых людей мира

Известная американская телеведущая Опра Уинфри стала первой афроамериканкой в списке 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как отмечается, Опра Уинфри заняла 494-е место с состоянием в четыре миллиарда долларов. Всего в топ-500 миллиардеров вошли 65 женщин, шесть из которых занимаются бизнесом.

Напомним, что телеведущая является медиамагнатом. Основной доход ей обеспечивает компания Oprah Winfrey Show, которая существует уже 25 лет. Bloomberg уточняет, что цена акций компании более чем удвоилась благодаря компании по снижению веса Weight Watchers International Inc. Также Опра Уинфри основала собственную кабельную сеть и объявила о сотрудничестве с Apple по созданию программ и различного контента.

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