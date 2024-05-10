Байден рассказал о беспокойстве американцев

Американцев беспокоит ситуация с экономикой США. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Байден рассказал об опросах, которые показывают, что многие американцы положительно относятся к своей экономической ситуации, даже несмотря на то, что они негативно относятся к экономике страны в целом.

"Идея о том, что мы находимся в ситуации, когда дела настолько плохи, что люди... я имею в виду, что мы создали больше рабочих мест. Мы находимся в ситуации, когда люди имеют доступ к хорошо оплачиваемой работе", - сказал он, признав, что у американцев есть веские причины для беспокойства, включая стоимость товаров и жилья.

"Последнее, что я видел, сочетание инфляции, стоимости инфляции и всех этих вещей, действительно беспокоит людей, и на это есть веские причины", - подчеркнул президент.

По словам Байдена, ни один президент США не добился таких успехов, как его администрация в плане создания рабочих мест и снижения инфляции.

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