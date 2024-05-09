В аэропорту Дакара самолет выкатился за пределы ВПП, есть пострадавшие

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту столицы Сенегала, не менее 11 человек получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Dakaractu.

По его данным, инцидент в международном аэропорту имени Блеза Дианя произошел с самолетом Boeing 737-300, зафрахтованным авиакомпанией Air Senegal у Transair.

На борту воздушного судна находились 78 пассажиров. Как минимум 11 человек получили травмы, 4 из них - тяжелые. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В настоящее время аэропорт закрыт. Подробности произошедшего выясняются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!