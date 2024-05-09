Эрдоган призвал ЕС «не заводить в тупик» отношения с Анкарой

Страны Евросоюза должны воздерживаться от политики, препятствующей развитию отношений между Анкарой и Брюсселем, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении по случаю отмечаемого 9 мая Дня Европы. Текст обращения распространило Управление по связям при Администрации президента Турции.

"Чрезвычайно важно, чтобы ЕС строил отношения с Турцией на основе справедливого и ориентированного на результат подхода, избегая политики и дискуссий, заводящих наши отношения в тупик",-сказал турецкий лидер.

Глава государства предупредил, что перед лицом проведения Брюсселем "политики исключения" в отношении Турции, которая негативно влияет в том числе и на ЕС, Турция "без колебаний задействует свои стратегические возможности и потенциал".

Президент также констатировал, что политика, проводимая рядом европейских институтов и стран на фоне кризиса в секторе Газа, приведшего к гибели в общей сложности 35 тыс. палестинцев, включая 15 тыс. детей, "пошатнула веру в европейские ценности". "Поскольку кризисы, конфликты и войны, затрагивающие Европу и нашу общую географию, остаются неразрешенными, сомнения в отношении этих ценностей будут нарастать", - добавил он.

Касаясь отмечаемой сегодня даты, президент акцентировал, что этот день не только символизирует зарождение политического и экономического единства Европы, но и является кульминацией осуществляемых на протяжении десятилетий масштабных коллективных усилий по достижению мира и стабильности на континенте.

"Однако наблюдаемые на глобальном и региональном уровне многочисленные проблемы, включая войны, конфликты, террористические акты, нелегальную миграцию и изменение климата, угрожают порядку как во всем мире, так и на европейском континенте",- добавил он.

Президент также указал, что эскалация исламофобии, ксенофобии и расизма в странах Европы является одной из самых острых проблем как для этнических турок, так и для мигрантов, проживающих на континенте. "Дискриминация и преступления на почве ненависти против турецкой общины в Европе принимают все более обыденный характер", - указал он.

"На нынешнем критическом этапе, когда импульс политики расширения усилился, для Турции и ЕС настало время расширять сотрудничество во всех областях, включая переговоры о вступлении (Турции в ЕС - ред.), которые составляют основу наших отношений, и поставить его на более прочный фундамент",-сказал политик.

Президент Эрдоган вновь выразил готовность Анкары "к совместным усилиям во имя более процветающей, более сплоченной и более открытой Европы", в которой и Турция "сможет занять свое достойное место".

"Я поздравляю всех европейцев, включая наших соотечественников, с Днем Европы, 9 мая", - заключил президент Турции.

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