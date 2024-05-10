ВС Турции ликвидировали террористическую ячейку

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 17 членов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и в Сирии, передает Day.Az.

"Наши Вооруженные силы нейтрализовали 10 террористов РПК, которые были обнаружены в регионах Хакурк, Гара на севере Ирака, а также 7 террористов РПК, которые были выявлены на севере Сирии", - сообщило Минобороны Турции на своей странице в соцсети X.

Глава МВД Турции Али Ерликая в свою очередь сообщил, что в течение весны силы безопасности обнаружили и уничтожили 92 объекта РПК, среди которых были укрытия, пещеры и склады, в 11 провинциях Турции. "В ходе операций по уничтожению различных пещер, укрытий и схронов сепаратистов было изъято 495 кг взрывчатки, 100 самодельных взрывных устройств, 1,6 тыс. запалов, 3,1 тыс. единиц различных боеприпасов", - сообщил он в соцсети X. Кроме того, изъяты боеприпасы для гранатометов и ручные гранаты.

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