Тренер остался доволен моим выступлением на первенстве Баку

Тренер остался доволен моим выступлением.

Об этом сказал в пятницу Trend юный азербайджанский спортсмен Омер Мамедли, участвующий в первенстве Баку по мужской спортивной гимнастике, передает Day.Az.

"У меня сегодня все получилось, и тренер тоже остался доволен. Упорный труд на тренировках стал залогом успешного выступления. Мне понравилась атмосфера, которая царила на соревнованиях. Несмотря на то, что каждый участник старался победить, все друг друга поддерживали, подбадривали", - отметил воспитанник клуба "Оджаг Спорт" (секция в Сумгайыте).

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 9-10 мая проходят соревнования 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов, выступающих в различных возрастных категориях.

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